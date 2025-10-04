fcinter1908 news interviste Paola Egonu a InterTV: “Cosa ci siamo detti con Lautaro? Cose nostre. Ecco cosa…”

Paola Egonu a InterTV: “Cosa ci siamo detti con Lautaro? Cose nostre. Ecco cosa…”

Sesto turno di campionato, l'Inter riceve al Meazza la Cremonese prima della pausa per gli impegni delle nazionali
Ultima gara al Meazza prima della seconda pausa per gli impegni della nazionale. Queste le parole di  Paoola Egounu rilasciate nel pre partita di Inter-Cremonese ai microfoni di InterTV: "Emozione unica di dialogo e di emozioni uniche, ho tanto da imparare. Cosa ci diamo detti? Cose nostre. L'unione con i compagni di squadra è quello a cui mi ispirerò. Cosa possiamo portare nella pallavolo? Si possono vedere delle similitudini, affetto, passione, non saprei ma è tutto bello"

