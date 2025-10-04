A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Cremonese, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Inter Tv. "Come si riesce a dare continuità? Con lo stesso lavoro, determinazione, atteggiamento che abbiamo avuto fin dall'inizio. Oggi gara difficile contro un avversario in forma, dobbiamo stare attenti ed essere bravi a sfruttare il nostro gioco".
Lautaro: “Oggi gara difficile, dobbiamo essere concentrati dal 1′ e continuare su questa strada”
"Loro sono una squadra fisica che ha dei buoni principi, dobbiamo essere concentrati dal 1'. Quando hai questa possibilità di avere tanti giocatori che fanno gol, hai più possibilità di vincere. Dobbiamo continuare su questa strada".
(Inter Tv)
