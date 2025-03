I due ex giocatori della squadra tedesca hanno parlato della sfida dei quarti di Champions League

Loro c'erano quando si è giocata nel 2010 la finale che l'Inter ha vinto a Madrid contro il Bayern Monaco . Dalla Germania arrivano le parole dell'ex giocatore dei tedeschi Ribery sulla prossima sfida di Champions tra la formazione di Inzaghi e quella di Kompany. Non sarà facile. È veramente una buona squadra, lo è da un paio di anni. Ha giocatori forti. Siamo due squadre forti", ha sottolineato ai microfoni dei giornalisti che lo hanno sentito dopo la Beckenbauer Cup.

E a margine dello stesso evento, la Be ha parlato della stessa sfida anche Robben: «L'Inter, come tutti sanno, difende molto bene. La classica squadra italiana, anche se poi sono pericolosi anche in attacco. Saranno decisivi i piccoli dettagli».