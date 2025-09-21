Chivu a InterTV: “Soddisfatto della prestazione, merito dei ragazzi. Sarebbe stato un peccato…”

Torna la vittoria in casa nerazzurra con l'Inter che supera il Sassuolo per 2 a 1 grazie alle reti d Dimarco e Carlos Auguato. Cheddira la prova a riaprire ma la retroguardia nerazzurra reggere fino alla fine. Questo il commento di mister Chivu rilasciato ai microfoni di InterTv nel post gara: "Sono soddisfatto della prestazione e della vittoria, potevamo chiuderla prima abbiamo trovato un portiere che ha fatto parate importanti. Abbiamo gestito abbastanza bene i minuti finali, purtroppo ci è stato annullato il terzo gol. Merito dei ragazzi, hanno capito che per dare continuità bisogna ribattere colpo su colpo, l'importante era vincere oggi e ce l'abbiamo fatta. Non abbiamo subito le ripartenze del Sassuolo e tolti quei minuti finali dopo il 2 a 1 quando si è sofferto un po' ma la squadra ha dimostrato di voler portare a casa la partita, pareggiare sarebbe stato un peccato".