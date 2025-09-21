Luis Henrique a InterTV: “Lavorato tanto per questo momento. Contento di esser entrato”

Torna la vittoria in casa nerazzurra con l'Inter che supera il Sassuolo per 2 a 1 grazie alle reti d Dimarco e Carlos Auguato. Cheddira la prova a riaprire ma la retroguardia nerazzurra reggere fino alla fine. Questo il commento di Luis Henrique rilasciato ai microfoni di InterTv nel post gara: "Sono molto contento di esser entrato, ho lavorato tanto in queste settimane per questo momento. Abbiamo parlato con il mister l'importante è lavorare e farsi trovare pronti per questi momenti".