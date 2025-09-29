FC Inter 1908
L'allenatore dell'Inter ha parlato prima della gara contro lo Slavia Praga ai microfoni di Skysport
Cristian Chivu, su Skysport, ha parlato alla vigilia della gara della sua Inter contro lo Slavia Praga. Questo è quanto ha detto l'allenatore prima di incontrare in conferenza stampa gli altri giornalisti:

-Prima dell'esordio con l'Ajax in Champions hai detto che c'era bisogno di vincere: tre vittorie di fila, cosa è cambiato?

C'è un file sottile tra una sconfitta e una vittoria anche se le prestazioni ci sono state anche contro Udinese e Juve. Cambia la vittoria, il livello di attenzione alta, la voglia di essere dominanti, capire la partita, i momenti. Questa squadra meritava quello che ha raccolto nelle ultime settimane.

-Le prime 4 in Champions sono con squadre alla portata. Quanto è importante fare bottino pieno? 

Si parte partita per partita. La CL non è semplice, tutte sono squadre forti che ti possono mettere in difficoltà e hanno qualità e voglia di fare risultati. Pensiamo allo Slavia che è la partita più importante.

-Cosa ti preoccupa di più in questa partita? 

Hanno intensità e gioco diretto, portano tanti uomini nella tua metà campo, con molti giocatori in area in fase d'attacco, è una  squadra di forza e qualità. Bisogna stare attenti, bisogna fare la nostra partita, togliergli le loro caratteristiche migliore ed essere dominanti.

-Sommer torna dal primo minuto? Bonny in attacco? 

Volete tutta la formazione (ride.ndr). Sommer tornerà e mi fermo qua: abbiamo un gruppo di giocatori validi, che sta lavorando bene e mi sta mettendo in difficoltà melle scelte. Tutti danno il loro contributo ed è un merito. Questo gruppo si mette a disposizione e capisce momenti e scelte dell'allenatore: fa loro onore.

-Contributo tuo a Dimarco per ritrovare fiducia: lo ha detto lui. Si sta ritrovando. Hai dovuto fare stesso lavoro con Calhanoglu? 

Dare certezze e fiducia è il compito dell'allenatore, poi il resto lo fanno i giocatori. E quello che si fa fuori conta poco: quello che conta è il lavoro che facciamo ad Appiano da punto di vista fisico e mentale. Poi i protagonisti sono i giocatori, sono loro che alzano il livello, non devono essere egoisti, pensano al gruppo e non al livello personale. E più si alza il livello individuale e più si alza il livello del gruppo.

