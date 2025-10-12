"Il Mondiale? Lo spero. La strada è ancora lunga. C'è una Norvegia che è partita come un frecciarossa e non sarà difficile prendere una grande squadra in cui c'è un campione come Haaland. Detto questo, sono contento di ieri sera perché la vittoria con l'Estonia ci avvicina anche al Mondiale. Martedì contro Israele abbiamo una partita molto importante contro una squadra molto forte, a mio avviso. Si giocherà poi in un clima non tanto sportivo per tanti motivi anche politici ma speriamo che l'Italia in Friuli possa battere anche Israele".

Pio Esposito sembra non sentire questa pressione mediatica.

"Sono d'accordo. Io faccio questo mestiere da 23 anni ed era uno dei nostri pallini da prendere all'Udinese. Ma purtroppo l'Inter poi ci ha ripensato ed è rimasto in nerazzurro. Penso che abbia fatto molto bene perché il ragazzo fisicamente è ben dotato e tecnicamente è molto bravo. Secondo me l'Inter ha un giocatore che in futuro potrà diventare un grandissimo giocatore".