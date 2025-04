L’Inter, se continua a fare ciò che ha fatto in Germania, diventa una squadra forte in ogni reparto. Peccato che il Napoli abbia lasciato qualche punto per strada, ma sognare non costa nulla, bisogna ancora crederci e deve approfittarne nel caso l’Inter facesse un passo falso. Juan Jesus? S’è fatto trovare pronto all’occorrenza, ha avuto diverse possibilità di giocare titolare e non ha fatto rimpiangere Buongiorno”.