FC Inter 1908
fcinter1908 news interviste Sucic: “Inter ha tante alternative, normale avere meno chance. Era importante vincere”

Sucic: “Inter ha tante alternative, normale avere meno chance. Era importante vincere”

Sucic: “Inter ha tante alternative, normale avere meno chance. Era importante vincere” - immagine 1
Le parole del croato che ha segnato il suo primo gol in maglia nerazzurra nella gara vinta tre a zero contro la Fiorentina
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Ha segnato il suo primo gol in maglia Inter e alla fine della partita con la Fiorentina, Petar Sucic ha parlato ai microfoni di DAZN e ha sottolineato come sia stato importante reagire alla sconfitta contro il Napoli.

Sucic: “Inter ha tante alternative, normale avere meno chance. Era importante vincere”- immagine 2
Getty Images

-Hai spaccato oggi con questo gol... 

È normale non avere tante possibilità e partire dal primo minuto in un grande club come l'Inter con tante alternative. Era importante vincere. Sono felice quando gioco e non, mi alleno duramente. 

-Dopo un gol così la maglia te la tieni? 

Sì, la tengo e l'altra la scambio con Pongračić.

(Fonte: DAZN)

 

