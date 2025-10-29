Ha segnato il suo primo gol in maglia Inter e alla fine della partita con la Fiorentina, Petar Sucic ha parlato ai microfoni di DAZN e ha sottolineato come sia stato importante reagire alla sconfitta contro il Napoli.
Sucic: “Inter ha tante alternative, normale avere meno chance. Era importante vincere”
Le parole del croato che ha segnato il suo primo gol in maglia nerazzurra nella gara vinta tre a zero contro la Fiorentina
-Hai spaccato oggi con questo gol...
È normale non avere tante possibilità e partire dal primo minuto in un grande club come l'Inter con tante alternative. Era importante vincere. Sono felice quando gioco e non, mi alleno duramente.
-Dopo un gol così la maglia te la tieni?
Sì, la tengo e l'altra la scambio con Pongračić.
(Fonte: DAZN)
