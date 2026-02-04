«Sappiamo che loro sono una grande squadra, forte, lo sta dimostrando in campionato. Non sarà una gara facile per noi, ma se giochiamo di squadra e siamo compatti possiamo avere la nostra opportunità». Così Saúl Coco, difensore del Torino, ha parlato a Mediaset prima della partita di Coppa Italia contro l'Inter.
Inter-Torino, Coco: "Loro forti, lo stanno dimostrando. Abbiamo possibilità se…"
Inter-Torino, Coco: “Loro forti, lo stanno dimostrando. Abbiamo possibilità se…”
Il difensore del club granata ha parlato prima della gara di Coppa Italia contro l'Inter
-Quanto coraggio dalla sfida vinta contro la Roma?
Penso che questa debba essere la strada: una partita di squadra, di solidarierà, siamo rimasti sempre in partita. Nel calcio non si sa mai. Andiamo a fare il nostro e si vedrà poi.
(fonte: Mediaset)
