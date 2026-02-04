FC Inter 1908
Inter-Torino, Coco: “Loro forti, lo stanno dimostrando. Abbiamo possibilità se…”

Il difensore del club granata ha parlato prima della gara di Coppa Italia contro l'Inter
Eva A. Provenzano
«Sappiamo che loro sono una grande squadra, forte, lo sta dimostrando in campionato. Non sarà una gara facile per noi, ma se giochiamo di squadra e siamo compatti possiamo avere la nostra opportunità». Così Saúl Coco, difensore del Torino, ha parlato a Mediaset prima della partita di Coppa Italia contro l'Inter.

-Quanto coraggio dalla sfida vinta contro la Roma?

Penso che questa debba essere la strada: una partita di squadra, di solidarierà, siamo rimasti sempre in partita. Nel calcio non si sa mai. Andiamo a fare il nostro e si vedrà poi.

(fonte: Mediaset)

