«Sappiamo che loro sono una grande squadra, forte, lo sta dimostrando in campionato. Non sarà una gara facile per noi, ma se giochiamo di squadra e siamo compatti possiamo avere la nostra opportunità». Così Saúl Coco, difensore del Torino, ha parlato a Mediaset prima della partita di Coppa Italia contro l'Inter.