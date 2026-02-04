FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Petrachi: “Con l’Inter partita difficile, ma vogliamo giocarcela. Voglio un Torino gagliardo”

news

Petrachi: “Con l’Inter partita difficile, ma vogliamo giocarcela. Voglio un Torino gagliardo”

Petrachi: “Con l’Inter partita difficile, ma vogliamo giocarcela. Voglio un Torino gagliardo” - immagine 1
Il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, è intervenuto a Mediaset prima della partita di Coppa Italia contro l'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, è intervenuto a Mediaset prima della partita di Coppa Italia contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Petrachi: “Con l’Inter partita difficile, ma vogliamo giocarcela. Voglio un Torino gagliardo”- immagine 2
Getty Images

"L'Inter secondo me al momento rappresenta il miglior organico della Serie A, sicuramente è una partita molto difficile ma ce la giocheremo, siamo qui per questo. Purtroppo abbiamo perso Casadei, fuori per influenza. Adams ha un fastidio muscolare, giusto non rischiarlo. Valuteremo i nuovi acquisti, speriamo che ci diano una mano perché ne abbiamo bisogno".

Petrachi: “Con l’Inter partita difficile, ma vogliamo giocarcela. Voglio un Torino gagliardo”- immagine 3

"Vorrei che il Torino affrontasse questa partita con lo spirito di Roma, gagliardo. Gli obiettivi del mercato li abbiamo raggiunti, abbiamo fatto quello che volevamo".

(Fonte: Sport Mediaset)

Leggi anche
Inter-Torino, Coco: “Loro forti, lo stanno dimostrato. Abbiamo possibilità se…”
Diouf: “Coppa Italia obiettivo importante, vogliamo andare avanti. Contento di giocare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA