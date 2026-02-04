Il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, è intervenuto a Mediaset prima della partita di Coppa Italia contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Petrachi: “Con l’Inter partita difficile, ma vogliamo giocarcela. Voglio un Torino gagliardo”
news
Petrachi: “Con l’Inter partita difficile, ma vogliamo giocarcela. Voglio un Torino gagliardo”
Il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, è intervenuto a Mediaset prima della partita di Coppa Italia contro l'Inter
"L'Inter secondo me al momento rappresenta il miglior organico della Serie A, sicuramente è una partita molto difficile ma ce la giocheremo, siamo qui per questo. Purtroppo abbiamo perso Casadei, fuori per influenza. Adams ha un fastidio muscolare, giusto non rischiarlo. Valuteremo i nuovi acquisti, speriamo che ci diano una mano perché ne abbiamo bisogno".
"Vorrei che il Torino affrontasse questa partita con lo spirito di Roma, gagliardo. Gli obiettivi del mercato li abbiamo raggiunti, abbiamo fatto quello che volevamo".
(Fonte: Sport Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA