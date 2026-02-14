FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Thuram: “Per battere la Juve serve un’Inter seria, facciamo attenzione a…”

news

Thuram: “Per battere la Juve serve un’Inter seria, facciamo attenzione a…”

Thuram: “Per battere la Juve serve un’Inter seria, facciamo attenzione a…” - immagine 1
Il calciatore dell'Inter è intervenuto ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro la Juventus, valida per la 25esima giornata
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Marcus Thuram, calciatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro la Juventus, in programma a San Siro e valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A.

Thuram: “Per battere la Juve serve un’Inter seria, facciamo attenzione a…”- immagine 2
Getty Images

Che Inter servirà?

"Servirà un'Inter seria, che faccia attenzione ai dettagli, come stiamo facendo".

Leggi anche
Tardelli: “Inter molto forte, Chivu riferimento della squadra. Il mio risultato...
Tacconi: “Lautaro fortissimo, ma io ho un debole per un nerazzurro. Mi aspetto tanto da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA