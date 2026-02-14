Marcus Thuram, calciatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro la Juventus, in programma a San Siro e valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Thuram: “Per battere la Juve serve un’Inter seria, facciamo attenzione a…”
news
Thuram: “Per battere la Juve serve un’Inter seria, facciamo attenzione a…”
Il calciatore dell'Inter è intervenuto ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro la Juventus, valida per la 25esima giornata
Che Inter servirà?
"Servirà un'Inter seria, che faccia attenzione ai dettagli, come stiamo facendo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA