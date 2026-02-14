Marco Tardelli, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport per parlare di Inter-Juventus, in programma questa sera a San Siro e valida per la 25ª giornata di Serie A:
"Il derby d'Italia è sempre difficile da poter giudicare. Credo che Spalletti sia in grado di fare qualsiasi cosa, ma questa Inter è molto forte. Chivu è riuscito a tenere molto bene inizialmente ed è diventato un punto di riferimento della squadra".
"Risultato secco? 1-1".
"Manca il centravanti, Vlahovic ha problemi, David deve capire cosa vuole Spalletti e cosa vuole la Juventus. Bremer è un ottimo giocatore adesso che sta bene fisicamente
