FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Tardelli: “Inter molto forte, Chivu riferimento della squadra. Il mio risultato esatto…”

news

Tardelli: “Inter molto forte, Chivu riferimento della squadra. Il mio risultato esatto…”

Tardelli: “Inter molto forte, Chivu riferimento della squadra. Il mio risultato esatto…” - immagine 1
L'ex calciatore è intervenuto ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport per parlare di Inter-Juventus di questa sera
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Marco Tardelli, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport per parlare di Inter-Juventus, in programma questa sera a San Siro e valida per la 25ª giornata di Serie A:

"Il derby d'Italia è sempre difficile da poter giudicare. Credo che Spalletti sia in grado di fare qualsiasi cosa, ma questa Inter è molto forte. Chivu è riuscito a tenere molto bene inizialmente ed è diventato un punto di riferimento della squadra".

Tardelli: “Inter molto forte, Chivu riferimento della squadra. Il mio risultato esatto…”- immagine 2
Getty Images

Poi aggiunge:

"Risultato secco? 1-1".

Poi sulla Juventus:

"Manca il centravanti, Vlahovic ha problemi, David deve capire cosa vuole Spalletti e cosa vuole la Juventus. Bremer è un ottimo giocatore adesso che sta bene fisicamente

Leggi anche
Tacconi: “Lautaro fortissimo, ma io ho un debole per un nerazzurro. Mi aspetto tanto da...
Ferrara: “Certezza Bremer ma che impatto di Akanji nell’Inter! Inter-Juve...

© RIPRODUZIONE RISERVATA