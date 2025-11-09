FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Inter U23, Cinquegrano: “Ecco i miei punti di forza. Nel tempo ho capito una cosa”

news

Inter U23, Cinquegrano: “Ecco i miei punti di forza. Nel tempo ho capito una cosa”

Inter U23, Cinquegrano: “Ecco i miei punti di forza. Nel tempo ho capito una cosa” - immagine 1
Tra i protagonisti del Matchday Programme di Inter-Lazio, il giocatore della squadra di Vecchi si racconta
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Tra i protagonisti del Matchday Programme di Inter-Lazio, Simone Cinquegrano si racconta. Dagli inizi, fino alle caratteristiche che lo contraddistinguono. "Sono un giocatore duttile, con personalità, che mette sempre fisicità e gamba in ogni azione. Mi piace adattarmi a quello che serve alla squadra, che sia spingere, difendere o coprire un compagno. I miei punti di forza sono la velocità, il colpo di testa e la struttura fisica: cerco sempre di usarli per dare equilibrio e solidità. Nel tempo ho capito che non basta solo migliorare le qualità fisiche o tecniche: serve continuità, testa e la capacità di restare lucidi nei momenti difficili. È lì che si vede la vera crescita. Ed è ciò a cui sto lavorando. Mi sento cresciuto in tutte queste cose ma il lavoro non finisce mai: ogni giorno c’è qualcosa che puoi fare meglio".

Inter U23, Cinquegrano: “Ecco i miei punti di forza. Nel tempo ho capito una cosa”- immagine 2
Getty Images

"Il mio posto del cuore è il campo della chiesa, vicino a dove abitavo. Era il mio posto sicuro, quello dove tutte le difficoltà che c’erano fuori svanivano. C’eravamo solo io, il pallone e il rumore delle scarpe sulla terra. Ho iniziato a coltivare questa passione da piccolo. Mio fratello mi portava a giocare con i suoi amici, ma non mi facevano entrare. Così aspettavo il momento giusto… e rubavo il pallone mentre giocavano. Sono sempre stato determinato. Da quel giorno, il campo è diventato casa mia. Ho iniziato da difensore centrale, poi attaccante fino ai 18 anni, e al Sassuolo mi hanno spostato terzino destro. Oggi gioco principalmente come quinto ma se serve, anche braccetto".

Inter U23, Cinquegrano: “Ecco i miei punti di forza. Nel tempo ho capito una cosa”- immagine 3
Getty Images

"Ogni ruolo mi ha trasmesso qualcosa ma la passione, quella che senti dentro, me l’ha trasmessa mio padre. È sempre stato il mio punto di riferimento, il mio primo tifoso. Quando ero piccolo gli promisi che avrei lavorato ogni giorno per realizzare il mio sogno e il giorno in cui mi ha lasciato, ce la siamo ripetuta. Come se sentissi il bisogno di dirgli che non l’ho mai dimenticata. Che è sempre stata e sempre sarà il mio motore".

"La mia preparazione inizia già giorni prima della partita. Mi piace studiare gli avversari, capire che tipo di gara mi aspetta e pormi obiettivi precisi. Prima di entrare in campo mi carica molto ascoltare la musica e immaginare come vorrei che andasse la gara, come se la stessi già giocando nella mia testa".

(Inter.it)

 

Leggi anche
Cesari: “Ecco per quale squadra tifo. Sì a Var a chiamata e tempo effettivo. Inaccettabile...
Acerbi: “Ancora oggi ho la voglia costante di migliorarmi. Da Thuram e Barella…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA