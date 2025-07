"Conosco Chivu e i suoi valori che sono quelli dell'Inter, tutti insieme lavoreremo affinché si formi una sinergia veramente costruttiva per tutti, soprattutto per i ragazzi. Noi siamo a sua disposizione, abbiamo la possibilità di costruire una rosa forte e soprattutto daremo una grandissima disponibilità alle sue scelte".

"Anche in funzione delle sue scelte orienteremo la nostra costruzione, l'impronta è di giocare in un certo modo".

«L'obiettivo principale, come ha detto anche il presidente, è formare giocatori per la prima squadra. Ed è l'obiettivo più ambizioso perché c'è difficoltà nel portare giocatori dal settore giovanile alla prima squadra, è molto complicato e poi siamo l'Inter e dobbiamo quante più partite possibili. È quello che ho cercato di abbinare anche quando ho allenato la Primavera», ha aggiunto l'allenatore dell'U23 dell'Inter che giocherà in Serie C.