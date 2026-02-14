L'attaccante classe 2000 ha parlato con il club nel Matchday Programme realizzato per Inter-Juve

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 16:32)

Nel Matchday Programme realizzato per Inter-Juve, il club nerazzurro ha raccontato ai tifosi di Elisa Polli, attaccante classe 2000 dell'Inter Women.

"Elisa si avvicina al mondo del calcio all’età di sei anni, quando si iscrive alla società Sassoferrato Genga per poi all’età di undici anni passare prima al Matelica Calcio, poi alla Jesina dove vince il Campionato di Serie B nella stagione 2015/16 e il titolo di capocannoniere del Girone B. Qui rimane per tre anni e fa il suo esodio in Serie A nella stagione 2016/17, al termine della quale passa al Tavagnacco. Nell’estate 2020 firma con l’Empoli, per passare poi all’Inter nel luglio 2021. Lo scorso settembre, scendendo in campo nel match contro la Fiorentina valido per la seconda giornata della Serie A Women's Cup, Elisa ha giocato la sua centesima partita con la maglia dell'Inter in tutte le competizioni festeggiando con il gol che ha sbloccato il match", scrive il club nerazzurro.

Le sue parole — Queste le parole dell'attaccante interista: «Ci sono diverse cose che mi caricano e mi trasmettono la giusta adrenalina per affrontare una sfida: dall’atmosfera, al pubblico, all’agonismo che metto in ogni partita. I punti di forza di questa squadra sono il sacrificio, lo spirito di adattamento, l'unione e il coraggio che non manca mai. Quale qualità prenderei da una mia compagna? La velocità di Bowen».

E su di sé ha aggiunto: «Oggi mi sento una calciatrice più matura, sia caratterialmente che tecnicamente anche se mantengo il mio istinto e cerco di mettere sempre in campo grinta, fantasia e temperamento».

(Fonte: Matchday Programme Inter)