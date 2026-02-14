Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per parlare della sfida in programma questa sera contro l'Inter : "L'Inter parte sicuramente favorita per i punti che sta facendo e le vittorie che sta ottenendo, però la Juventus è diventata una signora squadra, che può far male a tutti, tosta, che corre, che ha ben chiare le idee del suo allenatore. Credo che sarà una partita combattuta, non facile per l'Inter, così come per la Juve. Speriamo in una grande serata per i bianconeri. Questa squadra può fare tutto, gioca molto bene. Qualche errorino c'è stato nelle ultime partite, ma è capace di tutto".

"Non è scontato che l'Inter vinca, perché la Juve è tosta. Sono sicuro che ce la metterà tutta. Dove può far male? Non è facile far male all'Inter se giochi come vuole lei: davanti sono letali, come sui calci piazzati. Bisogna essere compatti, fare pochi errori e punirli quando hai le opportunità, perchè l'Inter non è compattissima: se la Juve è cinica, e occasioni ne avrà, può farcela. Devi essere cattivo sotto rete".