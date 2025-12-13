"Come dice il proverbio, non svegliare il can che dorme. Le ragazze sono state brave: hanno preso questo schiaffo inizialmente, poi hanno avuto questa grande reazione, ma non avevo dubbi. Nelle partite precedenti avevano sempre offerto grandi prestazioni. Questa non è la ciliegina sulla torta, è proprio una torta per noi, che ci mangeremo volentieri a Natale. Ho chiesto alle ragazze una prestazione maiuscola, dovevamo uscire dalla nostra zona comfort e abbiamo fatto anche di più di quello che mi aspettavo sinceramente".