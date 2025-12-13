FC Inter 1908
Grandissima vittoria dell'Inter Women, che con uno spettacolare 5-1 batte il Milan nel derby di campionato. Queste le dichiarazioni di Piovani
Grandissima vittoria dell'Inter Women, che con uno spettacolare 5-1 batte il Milan nel derby di campionato. Queste le dichiarazioni di mister Piovani ai microfoni di Rai Sport dopo il match:

"Come dice il proverbio, non svegliare il can che dorme. Le ragazze sono state brave: hanno preso questo schiaffo inizialmente, poi hanno avuto questa grande reazione, ma non avevo dubbi. Nelle partite precedenti avevano sempre offerto grandi prestazioni. Questa non è la ciliegina sulla torta, è proprio una torta per noi, che ci mangeremo volentieri a Natale. Ho chiesto alle ragazze una prestazione maiuscola, dovevamo uscire dalla nostra zona comfort e abbiamo fatto anche di più di quello che mi aspettavo sinceramente".

"Abbiamo dato un bel segnale al campionato e a noi stessi, abbiamo visto che ce la possiamo giocare. Vogliamo essere una squadra rompiscatole e lo siamo. Fare meglio dell'anno scorso vorrebbe dire vincere lo scudetto. Noi viviamo alla giornata e cerchiamo sempre di migliorarci".

