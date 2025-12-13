Vasquez, difensore del Genoa, ha parlato a Sky Sport in vista della partita di domani contro l'Inter: le sue dichiarazioni

Matteo Pifferi Redattore 13 dicembre - 12:51

Johan Vasquez, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Inter:

"Stiamo crescendo, abbiamo avuto un momento complicato ad inizio anno. Sono qui da 5 anni ed è sempre difficile l'inizio di stagione, i tre punti contro l'Udinese sono stati importanti per noi. Noi giocatori dobbiamo prenderci le responsabilità ma dovevamo cambiare atteggiamento anche con il nuovo allenatore"

Con De Rossi — "Ha dato la motivazione più giusta, ha dato fiducia al gruppo. Ha la faccia di uno grintoso ma è simpatico, ti regala sorrisi, scherza. E' una persona bravissima"

Lautaro — "Non sono uno che chiede tante maglie agli avversari ma con uno come Lautaro ci può stare. Marcarlo? Non è la prima volta che ci affrontiamo, è un giocatore fortissimo, mi spinge a giocare sempre al massimo. È uno che ti dà anche una mano, quando sono arrivato in Italia lui è stato uno di quelli che mi ha parlato, mi ha fatto sentire che mi conosceva. Tra sudamericani è bello scambiare delle parole. Anche insulti? Ci sta, fa parte del calcio (ride, ndr)"

Capitano della Nazionale e anche del Genoa — "La responsabilità cambia, è la prima volta che sono capitano per tutta la stagione. Ero un po' nervoso all'inizio ma è una cosa bellissima. Per giocare a Marassi ci vuole personalità anche se lo stadio ti dà una grande mano. E le ultime vittorie ci hanno dato fiducia"

La sconfitta in Champions farà arrivare l'Inter più arrabbiata? — "Penso di sì, quando si perde poi si vuole vincere la partita successiva. Sognare per noi è gratis, l'Inter non verrà qui felice, verranno per vincere ma siamo consapevoli che abbiamo fatto punti ma non ci basta. Dobbiamo portare a casa punti e far sentire che giochiamo in casa. Sarò contento se vinciamo, se facciamo punti"