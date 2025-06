Andrea Zanchetta , ex allenatore della Primavera dell'Inter oggi al Novara, ha parlato così della crescita di Sebastiano e Pio Esposito a DAZN: "Dobbiamo prima formare e poi ottenere risultati: qualcuno può pensarla come ipocrisia ma bisogna sforzarsi a ragionare nella maniera opposta. I risultati sono spesso una conseguenza. Conosco bene i due Esposito, ho avuto la fortuna di allenarli: più Sebastiano perché Pio ha bruciato le tappe in maniera incredibile. Quando Chivu era in Primavera se l'è portato su subito giustamente: io ero all'Under 18 e lui ha scalato subito le categorie dalla 17. Sono due profili molto interessanti perché hanno una grande qualità: però ci terrei a sottolineare l'aspetto umano.

Le immagini fanno capire da dove vengono e cosa possono fare con quell'atteggiamento. La gavetta? E' importantissima, anche se non bisogna nascondere che noi come paese dobbiamo fare passi in avanti per avere più coraggio di puntare sui giocatori di qualità. Giocare all'Inter e a San Siro non è semplice, ma quando hai profili di qualità superiore alla media devi avere più coraggio nello spingere e nel farlo sentire pronto e accompagnarlo dandogli tempo in più. Dare giudizi subito su un giovane diventa controproducente: sono sicuro che loro in un futuro non tanto lontano possono essere parte integrante di un gruppo importante come l'Inter, hanno tanta qualità. Bisogna crederci e avere un po' di coraggio.