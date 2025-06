Spero di portare i miei principi di gioco e di far giocare la squadra molto bene a calcio. Saremo una squadra con tanti ingredienti che servono: corsa, aggressività, determinazione. Ritrovo Milinkovic-Savic, sarà un grandissimo aiuto, è un top player e un bravissimo ragazzo. Avranno successo i giocatori che metteranno in campo tutta l'energia. L'ho detto quando me ne sono andato, ho un grandissimo ricordo di loro, per come mi hanno trattato, per come sono stato nei 4 anni a Milano. Grandissimo rapporto, le nostre strade si sono separate, ma ci sarà sempre un grandissimo rispetto e amore reciproco. Mondiale per club? Competizione molto prestigiosa, dovrò conoscere la squadra ma c'è grande emozione. Bella sfida, il Real l'ho incontrato con l'Inter in Champions, Xabi Alonso col Bayer. Cercherò di fare il massimo