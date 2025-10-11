Marco Ferrante, ex attaccante dell'Inter, ha raccontato a Tuttosport un retroscena su Gian Piero Gasperini.
Ferrante e il retroscena su Gasperini: “Prima di firmare per l’Inter era ad un passo da…”
Un aneddoto che risale al 2011, prima che l'attuale tecnico della Roma diventasse poi l'allenatore dell'Inter. Ecco il racconto di Ferrante:
«Diciamola meglio: quando portai Cairo da Gasperini. Era il 2011. Cairo cercava un allenatore e Gasp era libero. Mesi prima era stato esonerato dal Genoa. E doveva ancora andare all’Inter. Il giorno prima, insieme a un altro intermediario, incontrai Cairo a Milano. E pianificammo l’incontro con Gasperini, che io conoscevo bene: da tempo avevamo ottimi rapporti, lo stimavo già moltissimo.
Il giorno dopo ci ritrovammo tutti da Gasp a Genova. E il colloquio tra lui e Cairo fu molto, molto positivo. Ma poi Cairo cambiò idea. Oppure gli fecero cambiare idea. E prese Ventura, già il giorno dopo. Gasp e io rimanemmo di sale, spiazzati, increduli. Era fatta, serviva solo un altro incontro per stendere e firmare il contratto... A Bergamo, Gasp sarebbe andato solo 5 anni dopo, figurarsi!».
