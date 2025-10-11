FC Inter 1908
Ferrante e il retroscena su Gasperini: “Prima di firmare per l’Inter era ad un passo da…”

"Gasp e io rimanemmo di sale, spiazzati, increduli. Era fatta, serviva solo un altro incontro per firmare", racconta Ferrante
Matteo Pifferi Redattore 

Marco Ferrante, ex attaccante dell'Inter, ha raccontato a Tuttosport un retroscena su Gian Piero Gasperini.

Un aneddoto che risale al 2011, prima che l'attuale tecnico della Roma diventasse poi l'allenatore dell'Inter. Ecco il racconto di Ferrante:

«Diciamola meglio: quando portai Cairo da Gasperini. Era il 2011. Cairo cercava un allenatore e Gasp era libero. Mesi prima era stato esonerato dal Genoa. E doveva ancora andare all’Inter. Il giorno prima, insieme a un altro intermediario, incontrai Cairo a Milano. E pianificammo l’incontro con Gasperini, che io conoscevo bene: da tempo avevamo ottimi rapporti, lo stimavo già moltissimo.

Il giorno dopo ci ritrovammo tutti da Gasp a Genova. E il colloquio tra lui e Cairo fu molto, molto positivo. Ma poi Cairo cambiò idea. Oppure gli fecero cambiare idea. E prese Ventura, già il giorno dopo. Gasp e io rimanemmo di sale, spiazzati, increduli. Era fatta, serviva solo un altro incontro per stendere e firmare il contratto... A Bergamo, Gasp sarebbe andato solo 5 anni dopo, figurarsi!».

