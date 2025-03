«Nulla è dato per scontato. Vanno fatti i complimenti a questi ragazzi che stanno facendo una stagione strepitosa. Sono orgogliosa di essere il loro allenatore. In tante difficoltà essere tra le prime otto d'Europa è un motivo di grande orgoglio».Simone Inzaghi lo ha detto e ridetto, i suoi ragazzi stanno facendo davvero tutto il possibile per non lasciare niente per strada ed è arrivata così la qualificazione agli ottavi. L'allenatore nerazzurro ha parlato anche nella zona mista del Meazza dopo la gara contro il Feyenoord e questo è quanto ha aggiunto sulla sfida e sul momento dei nerazzurri ai microfoni, tra gli altri, di FCINTER1908.IT: