"Adesso ci saranno gli ultimi tre mesi, non sto qui a dire le partite che dovremo fare. Saranno tante e sarà molto emozionante, giochiamo ogni tre giorni, avremo partite durissime in Italia e in Europa. Volevamo essere in questa situazione alla fine di marzo dopo la sosta a giocarci tutto, ce la giocheremo con tantissimo entusiasmo e con voglia di fare bene"