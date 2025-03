Dopo le nazionali, l'Inter si prepara per il tour de force. Domenica ci sarà l'Udinese e Inzaghi dovrà fare a meno di qualche pedina importante per la sua formazione.

"Strana, però, è stata la sosta per Marcus Thuram e Lautaro Martinez perché i programmi di entrambi si sono infranti presto: hanno raggiunto le rispettive nazionali e poi, come un elastico, rieccoli di ritorno in Italia. Ieri per la prima volta erano di nuovo felicemente insieme ad Appiano: si è riaperto il “ThuLa Park”, come ha scritto quel buontempone del francese sui social postando una foto di coppia in palestra", sottolinea La Gazzetta dello Sport.