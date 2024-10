"Per quanto riguarda le rotazioni, abbiamo avuto un problema traumatico di Asllani venerdì in allenamento. Calhanoglu ha avuto un problema domenica e le rotazioni a metà campo sono limitate. Zielinski ieri ha fatto una buona parte di allenamento e le sensazioni sono positive, dovrò valutare. Sto valutando Bastoni, sia per lui che per Dimarco. Domenica hanno giocato la terza partita consecutiva".