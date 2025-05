Ecco le dichiarazioni di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport al termine della finale di Champions League persa dall'Inter col PSG

Matteo Pifferi Redattore 31 maggio 2025 (modifica il 31 maggio 2025 | 23:50)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della finale di Champions tra Inter e PSG, Simone Inzaghi ha parlato così del match:

"Non è sembrata la vera Inter, i primi a saperlo sono i ragazzi ma nulla toglie, sono orgoglioso del percorso fatto. Il PSG ha meritato di vincere la Champions, è una squadra più forte di noi, dovevamo essere più bravi stasera ma non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo approcciato male la gara, abbiamo preso gol, poi ci siamo allungati. Una sconfitta brutta, ci dispiace e ci dà una grandissima amarezza ma non cancella il percorso fino ad oggi. Loro hanno meritato, io per primo dovevo fare meglio ma non dimenticherei quello che hanno fatto i ragazzi. Zero titoli ma bravissimi lo stesso, ho detto che devono avere la testa alta ma vanno fatti i complimenti per quello che hanno fatto"

Ha già deciso se questa è stata l'ultima panchina?

"Vedremo nei prossimi giorni con la società, dopo una finale, la seconda in tre anni persa, c'è troppa delusione e amarezza per pensare. Ci sarà tempo per parlarne con calma con la mia società che è stata con noi negli spogliatoi, anche loro sono delusi ma sono sempre con noi"

Schema di Sommer e lanci lunghi

"Nel primo tempo non abbiamo giocato come sappiamo fare tecnicamente. Quando abbiamo calciato con Sommer, loro arrivavano sempre prima sulla seconda palla. Una volta preso gol abbiamo allungato le distanze, poi è venuto questo risultato largo. Dovevamo fare meglio, giocare meglio tecnicamente. Abbiamo concesso gol che solitamente non abbiamo mai fatto"

Perché Frattesi non è stato schierato?

"Davide avrebbe meritato di giocare un pezzetto di finale ma quando ho deciso di inserire Zalewski per farlo giocare esterno ma non abbiamo creato più di tanto. Calhanoglu e Bisseck sono stati cambi forzati, sotto 3-0 non ho fatto entrare Davide ma che avrebbe meritato di giocare. Ho preferito non metterlo in campo"