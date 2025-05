Ecco le dichiarazioni di Marotta ai microfoni di Sky Sport al termine della finale di Champions League persa dall'Inter col PSG

Matteo Pifferi Redattore 31 maggio - 23:33

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della finale di Champions tra Inter e PSG, Beppe Marotta ha parlato così del match:

"E' stata una serata negativa, l'avversario ci ha surclassato in tutto e mi sembra evidente che sia meritata. Non inficia nella stagione, se prendiamo in esame il cammino in Champions. Ci dispiace per questa prestazione, è stata una serata assolutamente negativa, ci dispiace anche per i tanti tifosi"

Zero trofei

"Era molto difficile arrivare in finale, ci siamo riusciti con grandissimo in merito dopo aver superato tra le altre Bayern e Barcellona. Siamo caduti stasera in modo fragile, ringrazio i giocatori e il mister, abbiamo fatto 59 partite e abbiamo dimostrato che questo gruppo e questa società meritano il palcoscenico. Onore e merito agli avversari, si chiude una parentesi"

Come si pensa al futuro e se cambiano valutazioni con Inzaghi

"Non cambierà, con lui ci incontreremo in settimana. Ha un anno di contratto ma ha dimostrato in 4 anni di essere all'altezza del ruolo che ricopre. Non è una serata negativa che cancella i meriti"

Quattro KO di fila per le italiane in Champions

"L'Italia non è più il Paradiso dove tutti venivano a giocare. Il nostro movimento calcistico è di passaggio, i migliori vengono qua e rischiano di scappare per andare a prendere ingaggi superiori altrove. Il PSG può gestire budget illimitato ma non è da vedere come alibi, con la competenza e la capacità degli allenatori in Italia possiamo recitare un ruolo da protagonisti. Ci sono squadre nettamente più favoriti di noi"