Sì. La lucidità poi. Pensavamo si fosse fatto male Mkhitaryan e abbiamo preso gol. Siamo rimasti lucidi e in partita e siamo riusciti a pareggiare e poi passare in vantaggio. Poi abbiamo preso il due a due e il Bayern con giocatori entrati ha alzato ancora l'intensità entrando dalla panchina.

-Ammonizione nel finale per chi era, per te?

Era per Dimarco. Fortunatamente non ha coinvolto né me né Bastoni, altrimenti a Barcellona saremmo stati in tribuna.