Manca sempre meno a Juventus-Inter, un match dal grande fascino ma che acquisisce una valenza capitale anche in ottica classifica perché, in caso di vittoria, i nerazzurri supererebbero il Napoli e salirebbero in testa alla graduatoria a parità di partite. Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlarne: "Una settimana per lavorare? E' stato importante, i giocatori hanno avuto un giorno di riposo che non succedeva da novembre. Abbiamo giocato lunedì, martedì abbiamo riposato e abbiamo avuto fino a sabato per poter lavorare nel modo giusto per fare un'ottima partita"