Inzaghi: “Napoli e Atalanta corrono, ma l’Inter anche. Frattesi? Ha risposto Ausilio, io lo vedo…”

Come ho visto Frattesi dopo le voci di mercato? Io lo vedo molto bene, lo ha dimostrato mercoledì a Praga per come è entrato, molto bene. I due giorni prima ha lavorato molto bene, sul mercato ha già risposto Ausilio. Io sono concentrato sul campo e sui giocatori, il nostro percorso è buono, guardiamo quello che sarà e non quello che è stato.