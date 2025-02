"In settimana abbiamo lavorato bene, con qualche defezione importante che speriamo di recuperare. Thuram? Stiamo lavorando giorno dopo giorno, sta migliorando ma non l'ho ancora visto in campo. Lui ha sempre dato disponibilità, c'è fiducia, ma se non dovesse farcela per martedì speriamo di averlo per sabato. Pressione al Napoli? Dobbiamo metterla a noi stessi. Io e lo staff cerchiamo di migliorare ciò che non va. Ho un gruppo che lavora bene e sente la maglia. I subentrati ci hanno dato tutto, dobbiamo continuare così sapendo che le partite in Serie A non sono mai semplici. Cosa firmo? Vogliamo essere protagonisti in tutte le competizioni, poi scegliere a tavolino non è semplice. Ora abbiamo qualche infortunio, dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali".