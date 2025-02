Simone Inzaghi , allenatore dell'Inter , ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria in Coppa Italia con la Lazio. Ecco le sue parole: "Abbiamo fatto una grande gara con una squadra di assoluto valore: la Lazio è una squadra organizzata e con grande qualità. Nel primo tempo abbiamo sofferto ma non ci siamo disuniti: siamo stati bravi a sbloccarla con un grande gol. Poi abbiamo fatto meglio e per esigenza abbiamo cambiato modulo: ho la fortuna di avere ragazzi che danno tutto per questa maglia, la sentono addosso e sono orgoglioso di essere il loro allenatore.

Il Milan? Poi ci penseremo ad aprile: adesso abbiamo tante partite, siamo in difficoltà sugli esterni perché abbiamo fuori Zalewski, Carlos Augusto e stasera Darmian. Ma dobbiamo andare avanti e pensare partita per partita: era la prima di sei in venti giorni, sappiamo cosa ci aspetta. Ho avuto tante risposte importanti, ho giocatori non al meglio che stasera non si sono tirati indietro: Frattesi aveva un problema importante, lo stesso Taremi. Ma hanno giocato senza batter ciglio perché bisognava aiutare la squadra: i primi nomi che mi vengono in mente sono loro due, convivono con problemi e hanno preso antidolorifici ma non si sono tirati indietro.