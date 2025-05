Inzaghi: “Finale? Il bello deve ancora venire! Rischiato infarto? Devo essere sincero e dire…”

“Un’altalena di emozioni incredibili in questi 130 minuti. Momento decisivo? I cambi, in partite così lunghe ci hanno dato una grande mano le energie fresche. Rischiato l’infarto? Quello no, devo essere sincero, vivo sempre le gare con molta adrenalina. Migliore in campo? Tutti i 16 impiegati hanno dato, poi un grandissimo portiere Sommer è stato bravissimo.