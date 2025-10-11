F. Inzaghi: “Simone è un top: forse era giusto lasciare l’Inter dopo che…”

"La sua scelta di andare all'estero è coraggiosa e lo stimo per questo", ha detto Filippo Inzaghi su Simone in Arabia

Matteo Pifferi Redattore 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 09:47)

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Filippo Inzaghi ha parlato anche della lotta scudetto:

«Juventus e Milan sono costrette a lottare per lo scudetto, al pari di Napoli, Inter e Roma. Sarà un campionato equilibrato, il Milan magari senza Champions può avere un vantaggio. La differenza la fanno la continuità e il gruppo. Chi ha più voglia vince, sempre».

Il suo ex compagno Gattuso è l'uomo giusto per la Nazionale?

«Rino è un amico e una garanzia. È uno che non tradisce mai il suo modo di essere: diretto, passionale, autentico. Lo conosco da venticinque anni e posso dire che anche da allenatore resta lo stesso di quando giocava: pretende tanto perché è il primo a dare tutto. La Nazionale aveva bisogno di un condottiero così, capace di trasmettere appartenenza e sacrificio. Sono convinto che con lui i ragazzi daranno sempre il cento per cento».

C'è mai stata una competizione in panchina con suo fratello? Come giudica la decisione di andare via dall'Italia?

«Competizione mai, confronto sempre. Con Simone ci sentiamo spesso, ci scambiamo idee e consigli. Abbiamo un modo simile di vivere il calcio: passione, serietà, lavoro quotidiano. La sua scelta di andare all'estero è coraggiosa e lo stimo per questo. Il confronto con altri campionati arricchisce: ti apre la mente, ti costringe a migliorare. Simone è uno dei migliori allenatori italiani e farà bene ovunque. Penso che dopo due finali di Champions in tre anni, un capolavoro, forse era giusto cambiare».

Parlando di grandi allenatori, questa estate ha affrontato il City di Guardiola.

«Lui ha cambiato il modo di pensare il calcio, ma al di là dei trofei, ciò che ammiro è la curiosità continua, lo studio. Mi ci ritrovo: anche io cerco sempre nuovi stimoli, nuove idee. Pep mi ha fatto i complimenti per come il Palermo sta crescendo come club e come squadra».