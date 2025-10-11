Sebino Nela, ex difensore della Roma, ha rilasciato un'intervista a tuttomercatoweb.com: "Antonio vuole sempre di più, il meglio, non è mai contento. Credo che il Napoli sul mercato abbia lavorato bene, gli azzurri sono i Campione d'Italia e in grado di fare benissimo anche quest'anno. Ci sono le coppe quest'anno e vedremo se daranno qualche fastidio, ma il Napoli rimane di assoluto valore".
Nela: "Scudetto? Inter squadra che gioca meglio in Serie A, Milan mina vagante"
Nela: “Scudetto? Inter squadra che gioca meglio in Serie A, Milan mina vagante”
L'ex difensore della Roma ha indicato le sue favorite per la conquista del campionato: "Il Napoli rimane di assoluto valore"
Tra Inter, Juventus e Milan chi si aspetta che possa insidiare maggiormente il Napoli per lo Scudetto?
"L'Inter secondo me è ancora la squadra che gioca meglio nel nostro campionato. Il Milan potrebbe essere la mina vagante. La Juventus deve ancora convincere. I bianconeri devono risolvere la questione centravanti".
