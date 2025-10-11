FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Nela: “Scudetto? Inter squadra che gioca meglio in Serie A, Milan mina vagante”

news

Nela: “Scudetto? Inter squadra che gioca meglio in Serie A, Milan mina vagante”

Inter
L'ex difensore della Roma ha indicato le sue favorite per la conquista del campionato: "Il Napoli rimane di assoluto valore"
Fabio Alampi Redattore 

Sebino Nela, ex difensore della Roma, ha rilasciato un'intervista a tuttomercatoweb.com: "Antonio vuole sempre di più, il meglio, non è mai contento. Credo che il Napoli sul mercato abbia lavorato bene, gli azzurri sono i Campione d'Italia e in grado di fare benissimo anche quest'anno. Ci sono le coppe quest'anno e vedremo se daranno qualche fastidio, ma il Napoli rimane di assoluto valore".

Nela: “Scudetto? Inter squadra che gioca meglio in Serie A, Milan mina vagante”- immagine 2
Getty Images

Tra Inter, Juventus e Milan chi si aspetta che possa insidiare maggiormente il Napoli per lo Scudetto?

"L'Inter secondo me è ancora la squadra che gioca meglio nel nostro campionato. Il Milan potrebbe essere la mina vagante. La Juventus deve ancora convincere. I bianconeri devono risolvere la questione centravanti".

Leggi anche
Italia-Israele, Abodi: “Spero che le ultime notizie positive rasserenino gli animi”
DS Sassuolo: “Muharemovic gran colpo, diversi club ci hanno chiesto di lui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA