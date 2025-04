Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Prime Video il pareggio per 3-3 nella semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona : "Grandissima soddisfazione, abbiamo fatto una grande gara. Poi il doppio vantaggio, il gol annullato che ancora non capisco il perchè... C'è un po' di rammarico, ma anche la consapevolezza di aver giocato un'ottima gara contro la squadra penso più forte al mondo. Il gol annullato? Purtroppo questi episodi possono fare la differenza, ma non avrebbe comunque cambiato niente in quello che provo per questa squadra, i ragazzi sono stati fantastici. Cosa ho detto negli spogliatoi? Abbiamo cercato di aggiustare qualcosina. Yamal? Un giocatore che negli ultimi 8-9 anni non avevo visto. Ci ha creato grandissimi problemi, dovevamo raddoppiaarlo e quando non bastava triplicarlo, si aprivano spazi ed eravamo costretti ad abbassarci. Poi il secondo tempo l'abbiamo fatto di altissima qualità".

"Il Barcellona lo si conosce, sappiamo che adottano questa tattica che li sta portando a vincere due trofei e a contendere altri due: è una strategia rischiosa ma che paga, hanno grandissima qualità. Noi abbiamo messo in campo una partita molto organizzata, se no non vieni a Montjuic a fare una partita del genere. Lautaro? Ha vuto un problemino, veniva da 8 partite consecutive. Purtoppo abbiamo avuto dei problemini, in queste partite non avevo Thuram, ci stavamo giocando tantissime partite importanti. Taremi veniva da un infortunio anche lui e bisogna fargli i complimenti, è entrato molto bene in una partita non semplice. Giocando 8 partite a questi ritmi c'è questo rischio, il nostro capitano ha dovuto alzare bandiera bianca. Speriamo di non perderlo, ma ho qualche dubbio".