Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Sport Mediaset ha commentato la netta sconfitta per 3-0 contro il Milan che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Dispiace per i nostri tifosi, ma questo è il calcio. Bisogna fare i complimenti al Milan, ha fatto un'ottima gara, è stato paziente. C'è rammarico soprattuto per il primo tempo, per quanto creato avremmo meritato qualcosa in più. Non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni, e alla prima volta che sono entrati hanno fatto un bellissimo gol. Dovevamo essere più attenti. Nel secondo tempo abbiamo preso gol su calcio d'angolo dove tra l'altro eravamo tutti messi bene in marcatura, la palla respinta da Barella sul proprio braccio e rimane lì, non siamo stati neanche fortunatissimi. Poi abbiamo fatto molto meno rispetto al primo tempo".