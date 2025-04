Simone Inzaghi , tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro il Milan: "Abbiamo cominciato questo ciclo di partite e domani sarà importante: è una competizione a cui teniamo, cercheremo di arrivarci al meglio. C'è in palio una finale, tutte le squadre vogliono arrivarci: il Milan ci ha sempre creato difficoltà quest'anno, sono una squadra che ha qualità.

Li rispettiamo, possono mettere in difficoltà chiunque. Che effetto fa sentir parlare di Triplete? La pressione ce l'abbiamo tutti tutti i giorni, quando si è all'Inter è normale: volevamo essere qui ad aprile e ci siamo, è un motivo d'orgoglio. Aprile sarà fondamentale. Lautaro? Sta cercando di rientrare, domani non ci sarà: siamo i soliti di domenica con il rientro di Bastoni, esce Asllani per squalifica e ci sarà da valutare De Vrij".