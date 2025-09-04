FC Inter 1908
Italia, Gattuso: “Non ho tempo di emozionarmi, domani voglio vedere una squadra”

Intervistato da Sky Sport alla vigilia della partita contro l'Estonia, Gennaro Gattuso, nuovo ct dell'Italia, ha raccontato le sue emozioni
Intervistato da Sky Sport alla vigilia della partita contro l'Estonia, Gennaro Gattuso, nuovo ct dell'Italia, ha raccontato le sue emozioni in vista dell'esordio sulla panchina azzurra:

"Non potevo immaginare giorni migliori. Ho trovato ragazzi che si sono messi a disposizione, ma anche tutta la Federazione ha mostrato grande disponibilità. E' stato un lavoro pressoché perfetto, voglio vedere una grande partita. Voglio vedere una squadra, la nostra storia dice che il collettivo e lo stare insieme non devono mai mancare".

"Non ho tempo di emozionarmi. Ci sono tante pressioni, che sentiamo io e i miei giocatori. Forse domani quando fischierà l'arbitro un po' d'emozione ci sarà, ma ora sono concentrato nel preparare la partita".

(Fonte: Sky Sport)

