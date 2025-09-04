Morten Frendrup, centrocampista del Genoa sondato anche dall'Inter quest'estate, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Secolo XIX

«Io sono molto felice di vestire la maglia del Genoa, è una squadra in cui mi trovo bene. Ho tanti amici e tutti insieme andiamo nella stessa direzione».

Ha mai pensato alla possibilità di andare via? Il mercato l'ha disturbata un po' in questi mesi?

«Sinceramente io sono rimasto sempre concentrato sul Genoa, non ho pensato ad altro. Il mio focus è stato sempre quello di giocare, senza pensare ad altro».

Insomma, non si è ancora stancato del Grifone?

«Certo che no, sono qua. Pieno di speranza per questa stagione, perché la squadra ha tanta qualità».