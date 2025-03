Italia, Spalletti: “Germania più costante. A Dortmund andremo a giocarcela”

«In alcuni momenti non siamo stati nel ritmo delle situazioni, della partita. Mentre loro sono stati molto costanti e poi hanno fatto un paio di scelte che abbiamo pagato caro per quello che è stato lo sviluppo della partita. Hanno trovato un uomo libero dentro con un pallone da metà campo. Sono anche molto alti e avevo messo Bellanova per recuperare qualche cm. Comunque sono bravi a fare questo, si dice bravi e quindi si cerca di migliorare». Così Luciano Spalletti, ct dell'Italia , ha parlato alla fine della partita persa due a uno contro la Germania nei quarti della Nations League.

Non si dice niente di differente, lo sappiamo tutti. Ma devo andare oltre per non parlare sempre delle stesse cose. Dici hai preso di nuovo gol così? Sì. Vero ma non ne voglio parlare.