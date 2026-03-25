Italia, Bollini: “All’Under 19 ho fatto vedere la foto di Pio Esposito e…”

Le dichiarazioni del commissario tecnico della Nazionale Under 19, che cita l'attaccante dell'Inter e dell'Italia
Davanti ai 3.000 dello stadio ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro, la Nazionale Under 19 ha debuttato con una vittoria nella fase Elite di qualificazione all’Europeo. Gli Azzurrini hanno battuto 3-0 l’Ungheria grazie alla doppietta (un gol per tempo) di Jamal Iddrissou, attaccante dell’Inter e alla rete di Christian Comotto (Spezia).
"Siamo molto contenti di questa vittoria – l’analisi del tecnico Alberto Bollini –. Una vittoria non facile contro un avversario di spessore, sia tecnico che fisico. Siamo stati molto bravi nell’attenzione e nella predisposizione difensiva, e anche quando siamo stati in difficoltà abbiamo chiuso le loro giocate. Il gol, meritato, segnato nel finale di primo tempo ci ha dato grande consapevolezza. Buon inizio, ma i gironi sono molto equilibrati: chi arriva alla fase Elite ha fatto un percorso importante. Ci ricordiamo di quello che accadde lo scorso anno contro la Lettonia: lavorando di gruppo dobbiamo fare di tutto per meritarci il Galles".