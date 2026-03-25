Italia, Bollini: “All’Under 19 ho fatto vedere la foto di Pio Esposito e…”

"Siamo molto contenti di questa vittoria – l’analisi del tecnico Alberto Bollini –. Una vittoria non facile contro un avversario di spessore, sia tecnico che fisico. Siamo stati molto bravi nell’attenzione e nella predisposizione difensiva, e anche quando siamo stati in difficoltà abbiamo chiuso le loro giocate. Il gol, meritato, segnato nel finale di primo tempo ci ha dato grande consapevolezza. Buon inizio, ma i gironi sono molto equilibrati: chi arriva alla fase Elite ha fatto un percorso importante. Ci ricordiamo di quello che accadde lo scorso anno contro la Lettonia: lavorando di gruppo dobbiamo fare di tutto per meritarci il Galles".