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Italia, Bollini: “All’Under 19 ho fatto vedere la foto di Pio Esposito e…”

Italia, Bollini: “All’Under 19 ho fatto vedere la foto di Pio Esposito e…” - immagine 1
Le dichiarazioni del commissario tecnico della Nazionale Under 19, che cita l'attaccante dell'Inter e dell'Italia
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Davanti ai 3.000 dello stadio ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro, la Nazionale Under 19 ha debuttato con una vittoria nella fase Elite di qualificazione all’Europeo. Gli Azzurrini hanno battuto 3-0 l’Ungheria grazie alla doppietta (un gol per tempo) di Jamal Iddrissou, attaccante dell’Inter e alla rete di Christian Comotto (Spezia).

Italia, Bollini: “All’Under 19 ho fatto vedere la foto di Pio Esposito e…”- immagine 2
Getty Images

"Siamo molto contenti di questa vittoria – l’analisi del tecnico Alberto Bollini –. Una vittoria non facile contro un avversario di spessore, sia tecnico che fisico. Siamo stati molto bravi nell’attenzione e nella predisposizione difensiva, e anche quando siamo stati in difficoltà abbiamo chiuso le loro giocate. Il gol, meritato, segnato nel finale di primo tempo ci ha dato grande consapevolezza. Buon inizio, ma i gironi sono molto equilibrati: chi arriva alla fase Elite ha fatto un percorso importante. Ci ricordiamo di quello che accadde lo scorso anno contro la Lettonia: lavorando di gruppo dobbiamo fare di tutto per meritarci il Galles".

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"La Nazionale maggiore? Oggi ho fatto vedere due foto ai ragazzi, di Pisilli e Pio Esposito: due anni e mezzo fa erano nel gruppo dell’Under 19 e vinsero l’Europeo, hanno fatto un grande percorso. Per noi è un orgoglio averli nella Nazionale maggiore, e ci auguriamo che possano raggiungere il risultato che tutti noi speriamo”.

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