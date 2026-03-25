German Denis, ex attaccante, intervistato da Tuttosport, ha detto la sua sull'attacco della Nazionale: le parole su Esposito e Retegui

German Denis, ex attaccante, intervistato da Tuttosport, ha detto la sua sull'attacco della Nazionale, in particolare su Mateo Retegui: «In lui ho sempre visto il tipico attaccante che si poteva adattare al calcio italiano: forte fisicamente, bravo di testa e dentro l'area rigore. Uno che riesce a leggere le giocate e poi uno che si sbatte a destra, a sinistra. Avanti e pure indietro per la squadra».