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Denis: “Gattuso punti su Retegui ed Esposito: Pio sta bene e si è visto a Firenze”

Denis: “Gattuso punti su Retegui ed Esposito: Pio sta bene e si è visto a Firenze” - immagine 1
German Denis, ex attaccante, intervistato da Tuttosport, ha detto la sua sull'attacco della Nazionale: le parole su Esposito e Retegui
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

German Denis, ex attaccante, intervistato da Tuttosport, ha detto la sua sull'attacco della Nazionale, in particolare su Mateo Retegui: «In lui ho sempre visto il tipico attaccante che si poteva adattare al calcio italiano: forte fisicamente, bravo di testa e dentro l'area rigore. Uno che riesce a leggere le giocate e poi uno che si sbatte a destra, a sinistra. Avanti e pure indietro per la squadra». 

Denis: “Gattuso punti su Retegui ed Esposito: Pio sta bene e si è visto a Firenze”- immagine 2

Gattuso deve puntare su di lui e...  

«Pio Esposito. Sta bene e lo ha dimostrato anche a Firenze».

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