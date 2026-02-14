Luciano Spalletti ha diramato i convocati per la sfida di questa sera a San Siro contro l'Inter. Sciolto il grande dubbio a centrocampo sulle condizioni di Khephren Thuram, ieri fermatosi a causa di un edema osseo.
Il centrocampista della Juve non recupera e non prenderà parte alla sfida contro l'Inter di questa sera. Questo l'elenco dei convocati di Luciano Spalletti: "Perin, Holm, Bremer, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Boga, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, McKennie, Pinsoglio, Cambiaso, David, Cabal".
