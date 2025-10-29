Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di scommesse.io del tormentato momento che sta vivendo la Juventus. Una crisi che, secondo il giornalista, viene da molto lontano: "La nuova crisi non è soltanto tecnica e c’è una data che bisogna ricordare per capire quando tutto questo è cominciato. Il 25 ottobre 2018, il giorno in cui la Juve ha sciaguratamente messo alla porta Beppe Marotta che aveva avuto il torto di opporsi all’operazione Ronaldo, non certo per il valore del fuoriclasse (102 gol in 3 anni), ma per i costi esorbitanti che il suo ingaggio comportava e, di riflesso, le pesantissime conseguenze sui conti del club. Senza Marotta, il diluvio. Per ricordare che cosa avesse fatto negli anni juventini, quali risultati avesse ottenuto, basta citare testualmente il comunicato ufficiale pubblicato sul sito societario".