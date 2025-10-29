Le parole del difensore classe 2005 ai canali ufficiali del club nerazzurro

Christos Alexiou, riferimento per l'Inter U23 e giovane sul quale i nerazzurri hanno grandi aspettative, è tra i protagonisti del match day programme pubblicato nella giornata di oggi. Il giovane parte dal racconto delle sue caratteristiche: «Sono un giocatore dinamico, incisivo e aggressivo sulle marcature e predisposto al sacrificio. Sono sempre pronto ad aiutare la squadra e punto molto sulla grinta e sui duelli aerei. Questi anni in nerazzurro mi hanno aiutato a crescere sotto vari aspetti, dalla struttura fisica -che per un difensore è sempre importante- alla lettura del gioco e la costruzione dal basso».

«Sono cresciuto a Galatsi, un quartiere di Atene dove ho trascorso la mia infanzia giocando a calcio con i miei amici. Dai miei primi passi ho sempre avuto una palla nei piedi e quando ho compiuto quattro anni i miei genitori mi hanno portato in una squadra di calcio vicino a casa nostra e da lì è iniziato il mio viaggio».

«Prima delle sfide cerco di essere tranquillo e di pensare solo alla partita che devo giocare. Parlo con la mia famiglia e ascolto la musica. Sono tanti i momenti belli vissuti in campo che ricordo con affetto. Tra questi c’è la finale Scudetto Primavera che abbiamo vinto l’anno scorso ma anche il gol che ho segnato all’ultimo minuto nella partita di Youth League contro il Bayern Monaco...sono state emozioni incredibili».