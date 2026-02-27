Ardon Jashari, centrocampista del Milan, nel corso di un'intervista concessa a Sport Mediaset ha voluto togliere un po' di pressione alla squadra rossonera, attualmente seconda in classifica: "Obiettivo Scudetto? Raggiungere la Champions League è l'obiettivo principale di questa stagione. Quando giochi quella competizione significa vivere notti magiche. È qualcosa che dobbiamo raggiungere tutti insieme. Allegri? Il mister è molto importante per ogni calciatore. Per la sua esperienza, per quello che ha fatto in passato, per i trofei che ha vinto puoi solo ascoltarlo perché sa esattamente cosa sia il calcio italiano e cosa serva per vincere. È un grande allenatore, vediamo tutti i giorni la passione che ci mette".