Juan Jesus torna sulle polemiche arbitrali del post Genoa-Napoli: ecco le parole del difensore del Napoli a Mediaset: “Le parole di De Rossi su arbitri e Var dopo Genoa-Napoli? Guarda io ho vissuto due epoche diverse del calcio, anche quella di De Rossi, sono qui in Italia da 15 anni. Se sono cose che servono a migliorare e dare una mano a sbagliare meno ben venga, ma da quel che vedo oggi c’è una discussione su tutto. Rigori, punizioni, rossi, giallo, su tutto, sappiamo che l’arbitro è un essere umano e io preferivo le domeniche in cui si discuteva dell’errore di un metro o meno. A oggi non vedo un miglioramento su nulla, si discute e fa polemica, vale per tutte le squadre. Penso che abbiamo fatto un passo indietro invece che avanti.
Juan: “Arbitri, passo indietro. Ogni pestone fallo? Samuel e Chivu espulsi a gare alterne”
Manca uniformità nei giudizi? C’è un po’ di confusione sì, se c’è una linea va seguita quella altrimenti si fa come prima, spazio all’essere umano che può sbagliare, che sia arbitro o guardalinee. Ricordo anche il mio fallo di mano col Lecce, non potevo fare nulla io. Loro guardano il fermo immagine, vale anche per il pestone, ma questo è calcio e si gioca coi piedi. Ogni volta che c’è un pestone allora deve essere fallo anche fuori area. Diventa difficile per tutti così essere appassionati del calcio, ho sentito le parole di De Rossi, dispiace, uno non sa neanche come allenarsi, alcuni possono tirare la palla apposta contro le mani degli avversari, diventa un brutto sport così.
Ho vissuto il calcio dove non si entrava comunque con cattiveria: con Chiellini, Barzagli, Bonucci, Samuel, Chivu, Lucio, erano tutti difensori fisici e di contatto. Oggi avrebbero giocato una gara sì e una no con questo calcio”.
