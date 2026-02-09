Juan Jesus torna sulle polemiche arbitrali del post Genoa-Napoli: ecco le parole del difensore del Napoli a Mediaset: “Le parole di De Rossi su arbitri e Var dopo Genoa-Napoli? Guarda io ho vissuto due epoche diverse del calcio, anche quella di De Rossi, sono qui in Italia da 15 anni. Se sono cose che servono a migliorare e dare una mano a sbagliare meno ben venga, ma da quel che vedo oggi c’è una discussione su tutto. Rigori, punizioni, rossi, giallo, su tutto, sappiamo che l’arbitro è un essere umano e io preferivo le domeniche in cui si discuteva dell’errore di un metro o meno. A oggi non vedo un miglioramento su nulla, si discute e fa polemica, vale per tutte le squadre. Penso che abbiamo fatto un passo indietro invece che avanti.