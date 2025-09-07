Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vladimir Jugovic ha parlato dell'atteso derby d'Italia tra Juve-Inter. Inoltre l'ex giocatore ha commentato la scelta del club nerazzurro di affidare la panchina a Cristian Chivu: "Conterà di più per la Juventus o per l’Inter? Vale sempre e a prescindere dal momento, è la partita più sentita dai tifosi di entrambe le squadre. Per l’Inter è l’occasione per ripartire immediatamente dopo la sconfitta contro l’Udinese. Per la Juventus è l’appuntamento ideale per trovare conferme dell’inizio di stagione positivo".